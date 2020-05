Busbahnhof in Wermelskirchen : Randalierer greift Rettungswagen und Polizisten an

Randalierer greift Rettungswagen und Polizisten an

Busbahnhof in Wermelskirchen

Die Polizei berichtet von einem kuriosen Einsatz am Busbahnhof. Foto: Michael Scholten

Wermelskirchen Einen 38-jährigen Wermelskirchener erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Passanten waren auf einen aggressiven Mann aufmerksam geworden, der Autofahrer und Fußgänger anpöbelte.

Filmreife Szenen spielten sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr, am Busbahnhof ab. Passanten waren auf einen aggressiven Mann aufmerksam geworden, der Autofahrer und Fußgänger anpöbelte. Der Mann ging auch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung sofort aggressiv an und schlug gegen den Rettungswagen, teilte die Polizei mit.