Rundgänge zur Historie von Wermelskirchen Die Stadtführer eröffnen ihren Terminreigen für 2024

Die Gruppe macht dann noch Station am Friedhof, wo sie sich kurz den Gräbern berühmter Wermelskirchener widmet, bevor sie zur letzten Station der Führung aufbricht: dem Busbahnhof. Hier taucht Axel Heumann kurz in ein Kapitel der Stadtgeschichte ein, das den meisten der Zuhörer noch vertraut ist: die Bahnstrecke zwischen Wuppertal und Opladen – mit Station in Wermelskirchen. Nicht erst, seitdem im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie ausgeschrieben wurde, um die Reaktivierung des Schienenverkehrs zu prüfen, beschäftigt die alte Trasse viele Wermelskirchener. Axel Heumann erinnert an die Züge, die hier seit 1876 fuhren – erst einspurig, dann zweispurige, am Ende wieder einspurig. Er erzählt auch von dem Ende der Bahngeschichte: 1983 stellte die Deutsche Bundesbahn den Personenverkehr zwischen Wermelskirchen und Hilgen ein, 1997 dann auch den Abschnitt zwischen Lennep und Wermelskirchen. Wieder blättert Heumann in seinem Ordner und zaubert eine Reihe von Bildern hervor. Für einen Augenblick scheinen am Busbahnhof wieder die Geräusche einer Dampflok in der Luft zu liegen – bevor die Reise in die Vergangenheit endet und sich die Besucher zum Sonntagsnachmittagskaffee verabschieden.