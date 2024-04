Wasserversorgung in Wermelskirchen Das „Aquaphone“ sucht nach undichten Wasserleitungen

Die Überprüfung der Wasserleitungen findet in der Nacht mittels Zuflussmessungen statt, weil zu dieser Zeit in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist. „Für eine aussagekräftige Messung ist mit kurzzeitigen Wasserunterbrechungen / Druckschwankungen zu rechnen, die in der Regel ein paar Minuten nicht überschreiten“, kündigt die BEW an: „Diese etwaigen Einschränkungen können vorher weder zeitlich und örtlich festgelegt werden.“