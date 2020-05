Großer Andrang in Wermelskirchen : Friseure haben alle Hände voll zu tun

Horst Weiden hat am Montagmorgen einen der ersten Friseurtermine bei Birgitt Kurtenbach bei „Coiffure Velly“ ergattert – samt Mundschutz. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Volle Terminkalender, keine Warteschlangen und viele Auflagen: Die Friseure in Wermelskirchen haben gestern im Ausnahmezustand ihre Türen geöffnet. Viele Kunden waren froh, dass sie wieder im Friseursessel Platz nehmen konnten.

Von Theresa Demski

Horst Weiden blickt über den Rand seiner Maske in den Spiegel. „Das wurde allerhöchste Zeit“, sagt er dann. Jeden Tag habe er den Haaren beim Wachsen zusehen können. Und deswegen griff er am Samstag auf gut Glück zum Telefonhörer und rief in seinem Friseursalon „Coiffure Velly“ an.

„Da hatten wir eigentlich noch zu, haben aber Klar-Schiff gemacht“, erzählt Friseurin Birgitt Kurtenbach. Deswegen bekam Weiden für Montag einen der ersten Termine nach der Wiedereröffnung. „Der Kalender hat sich schnell gefüllt“, erzählt Seda Yücel, die am Montagmorgen im Salon den Telefondienst übernommen hat. Ohne Termin kann keiner mehr zum Friseur kommen – allerdings sind bei „Coiffure Velly“ auch noch kurzfristig Termine zu haben. Am Schaufenster informiert sich gerade Annegret Kretschmar über die neuen Regeln. Mit Extra-Aushängen weist das Team nicht nur auf die Anmeldepflicht hin, sondern auch auf jene Service-Leistungen, die in Krisenzeiten nicht mehr möglich sind.

INFO Neue Regeln für den Friseurbesuch Öffnungszeiten Obwohl viele Friseure montags geschlossen haben, öffneten in der Innenstadt gestern alle Salons. Auflagen Die Friseure führen Kundenlisten, arbeiten nur mit Termin, kein Schnitt ist ohne Haarwäsche möglich. Für Mitarbeiter und Kunden herrscht Maskenpflicht.

Auch im Friseursalon Tillmanns erinnern Aushänge die Kunden an die besondere Situation: „Wir arbeiten im Moment nur nach Termin“, sagt Doris Tillmanns und rückt ihr Visier zurecht, das sie zum eigenen Schutz und zu dem ihrer Kunden trägt. Arbeiten im Gesicht wie Rasuren oder Augenbrauen-Färben sind noch nicht wieder möglich. Und jeder Kopf muss seit Montag auch gewaschen werden.

Die Familie sei aber absolut froh, endlich wieder öffnen zu können. Das Telefon hatte der Salon während der Schließzeit auf den privaten Anschluss umgeleitet, so dass der Kalender am Montagmorgen schon gut gefüllt ist. Die Nachfrage sei sehr groß. „Wir haben so geplant, dass keine Wartezeiten entstehen und sich die Kunden nicht begegnen“, erklärt Doris Tillmanns. Zur Sicherheit stehen vor der Tür trotzdem zwei Stühle, der Wartebereich ist kurzerhand vor den Eingang verlegt worden. Weil sich alle an die Regeln halten, verläuft der Vormittag im Salon klar strukturiert.

Voller Terminkalender: Im Friseursalon Papilotte gibt es erst wieder Termine ab dem 20. Mai. Foto: Theresa Demski

Das gilt auch für den Salon von Heidi Lilischkies. Schon vor der „Schnittstelle“ weist ein Aufsteller darauf hin, dass nur Kunden mit Termin eintreten dürfen. „Die Stimmung ist ganz in Ordnung“, sagt Heidi Lilischkies. Kaffee darf sie nicht mehr servieren, die Zeitschriften musste sie wegräumen. Corinne Baude-Steinhaus hat kurzerhand ihr eigenes Buch mitgebracht. Schließlich nutze sie den Friseurbesuch ganz gerne, um sich ein bisschen zu erholen. Das falle nun mit Maskenpflicht etwas schwerer. „Aber ich freue mich trotzdem, dass ich so früh schon einen Termin bekommen habe“, sagt sie. Corinne Baude-Steinhaus hatte Glück: Weil sie zu einer der Kundinnen gehörte, die während der Schließzeiten im Kalender stand, bekam sie einen Anruf aus dem Salon mit einem neuen Terminvorschlag. Und so gehört sie am Montagmorgen auch zu einer der ersten Kundinnen.

„Wir haben heute alle Hände voll damit zu tun, zu färben“, sagt Heidi Lilischkies. Der Nachholbedarf sei groß. Sie habe aber den Eindruck, dass Männer und Frauen gleichermaßen den Besuch beim Friseur vermisst haben. Und deswegen schimpft am Montagmorgen auch keiner darüber, dass die Preise gestiegen sind. „Wir arbeiten mit deutlich höherem Aufwand und mussten auch in die Hygienemaßnahmen investieren“, sagt Heidi Lilischkies.

Das geht auch dem Friseursalon Papilotte so: „Wir mussten die Preise ein bisschen anheben“, sagt Ilhan Bielefeld, „die Auflagen verursachen Kosten.“ Der Kalender ist trotzdem voll: Erst ab dem 20. Mai gibt es im Salon wieder Termine. „Die Handgriffe sind nicht wie gewohnt“, sagt Ilhan Bielefeld dann und kämpft mit den Gummibändern an der Maske der Kundin, der sie gerade die Haare schneidet. „Wir müssen uns auch erst mal daran gewöhnen“, befindet sie. Dazu gehöre auch das Arbeiten mit der eigenen Maske. Eine Herausforderung seien auch Haarschnitte für Kinder. Für gewöhnlich kommen die Jüngsten ohne Haarwäsche aus. Die ist in diesen Zeiten aber Pflicht. „Viele Kinder machen das nicht mit“, weiß die Friseurin. „Wir werden sehen, ob das klappt.“

Eintritt nur mit Termin: In der "Schnittstelle" können Kunden nur nach Absprache eintreten. Foto: Theresa Demski