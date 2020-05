Gericht in Wermelskirchen : Amtsgericht – Kirmes-Pöbler muss 2000 Euro Geldstrafe zahlen

Wermelskirchen Ein 25-jähriger Wermelskirchener wurde am Kirmessamstag 2019 gegen 23.30 Uhr im Bereich der Schwanenschule stark alkoholisiert mit seinem Bruder von der Polizei angetroffen. Die Beamten waren von mehreren Passanten auf das pöbelnde und aggressive Duo aufmerksam gemacht worden.

Wenn in der Stadt Kirmes ist, dann hat das Amtsgericht in aller Regel einige Zeit später den einen oder anderen Besucher des Volksfests auf der Anklagebank sitzen, der sich als Folge von zu viel Alkohol strafbar gemacht hatte. Meist in Form von Beleidigungen oder Körperverletzung. So auch im Fall eines 25-jährigen Wermelskircheners, der am Kirmessamstag 2019 gegen 23.30 Uhr im Bereich der Schwanenschule stark alkoholisiert mit seinem Bruder von der Polizei angetroffen wurde. Die Beamten waren von mehreren Passanten auf das pöbelnde und aggressive Duo aufmerksam gemacht worden. Weil der Angeklagte gerade an eine Hauswand urinierte, sprachen die drei Beamten einen Platzverweis aus, dem der 25-Jährige jedoch nicht nachkam, sondern darauf im Gegenteil mit verbaler und später auch versuchter körperlicher Aggressivität reagierte.