Hoher Sachschaden : Garage nach Unfall einsturzgefährdet

Wermelskirchen Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor ein Autofahrer aus Solingen die Kontrolle über seinen Mini. Er fuhr in Wermelskirchen erst durch eine Hecke und einen Zaun und krachte dann in ein Garagentor.

Ein schwerverletzter Autofahrer, rund 43.000 Euro Sachschaden und eine einsturzgefährdete Garage: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen an der Unterstraße.

Das Auto war von der Bundesstraße 51 in Richtung Neuenhaus nach links von der Straße abgekommen und durchpflügte den Straßengraben. Der Solinger fuhr dann mit seinem Fahrzeug am Straßenrand gegen abgestellte Mülltonnen, dann weiter über den Gehweg, durchfuhr eine Hecke und einen Metallzaun, fuhr über einen Vorhof eines Einfamilienhauses und krachte schließlich in eine geschlossene Garage. Dort schob der Mini einen parkenden Mercedes gegen die Garagenrückwand. „Die Wand brach komplett heraus“, berichtete die Polizei und holte die Feuerwehr zur Hilfe.

Währenddessen inspizierte eine Statikerin der Feuerwehr die Garage, die durch den Unfall deutliche Blessuren davon getragen hatte. Durch die herausgebrochene Rückwand war zusätzlich eine Fahrradgarage eingedrückt worden, sowohl an der Rückseite als auch an der Vorderseite tauchten deutliche Risse am Garagengebäude auf. Die Statikerin stellte schließlich fest, dass für das Gebäude akute Einsturzgefahr bestehe. Die Garage durfte nicht mehr betreten werden, der zerstörte Mercedes blieb bis zur Sicherung des Gebäudes in der Garage.