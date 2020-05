Polizei in Dabringhausen : Unbekannte stehlen komplette Technik für Online-Gottesdienst

Die Polizei vermutet, dass sich ein Unbekannter am Samstagabend im Gebäude der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Auf der Huhfuhr in Dabringhausen versteckt hat und sich einschließen ließ, so dass er die Gegenstände unbemerkt stehlen und das Gebäude durch den Haupteingang verlassen konnte. Foto: dpa/Carsten Rehder

Dabringhausen Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Kirchengemeinde in der Straße Auf der Huhfuhr in Dabringhausen entdeckten am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr den Diebstahl diverser Elektronikgeräte.

Das Vorgehen der Täter war abenteuerlich: Sonntagmorgen gegen kurz nach 7 Uhr bemerkten Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Kirchengemeinde in Dabringhausen im Veranstaltungssaal in der Straße Auf der Huhfuhr den Diebstahl diverser Elektronikgeräte. Am Samstag gegen 22.45 Uhr hatten freiwillige Helfer die Technik für einen Online-Gottesdienst aufgebaut. Nach Angaben der Polizei wurden Beamer, Mischpult, Laptops, Kopfhörer und zwei Kameras aufgestellt. Sämtliche Gegenstände mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich wurden gestohlen.

„Vermutlich hat sich ein Unbekannter im Gebäude versteckt und einschließen lassen, so dass er die Gegenstände unbemerkt stehlen und das Gebäude durch den Haupteingang verlassen konnte“, teilte die Polizei am Montagvormittag mit.