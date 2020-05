Bergische Energie und Wasser GmbH : BEW sucht seit Sonntag nachts nach Wasserverlusten

Wermelskirchen Routinemäßige jährliche Überprüfungen der Wasserleitungen werden in den nächsten drei Wochen in Wermelskirchen stattfinden. Die Wasserversorgung muss für diese Arbeiten nicht unterbrochen werden. Die Monteure haben ihren Dienstausweis dabei.

Seit Sonntag sind die Wasserlecksucher der Bergischen Energie- und Wasser GmbH (BEW) in Wermelskirchen unterwegs – ihr Ziel: Lecks im Wasserrohrnetz ausfindig machen. Diese Kontrolle der Wasserleitungen findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist, berichtet BEW-Sprecherin Sonja Gerrath. Durch Zuflussanalysen und oberirdische Begehungen der Leitungen mit einem sogenannten „Aquaphone“, mit dem Wassergeräusche in den Leitungen zu messen sind, könnten die Leckagen erkannt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen. Die Wasserversorgung muss für diese Arbeiten nicht unterbrochen werden. Die Monteure haben ihren Dienstausweis dabei. Wer sich weiter informieren möchten, kann sich gerne bei der BEW unter Tel. 02267 686-810 melden.