Amtsgericht Wermelskirchen Zwei Prügeleien an einem Tag führen zu hoher Geldstrafe

Zum Prozessauftakt war der Gerichtssaal im Wermelskirchener Amtsgericht so voll wie selten. Das lag aber nicht an dem großen Interesse oder dem Aufkommen zahlreicher Unterstützer des Angeklagten. Sondern daran, dass gleich acht Zeuginnen und Zeugen geladen wurden. Es handelte sich dabei um Polizeibeamte aus Wermelskirchen und Burscheid. Die waren am Abend des 3. Dezembers 2022 zu zwei Einsätzen in den beiden Städten gerufen worden, die beide mit dem 30-jährigen Angeklagten aus Wermelskirchen zu tun hatten.