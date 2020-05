Rheinisch-Bergischer Kreis : Hinter den Kulissen des Krisenmanagements

Wermelskirchen/Rhein-Berg Der Umgang mit dem Coronavirus erfordert eine genaue Erfassung und Auswertung der Daten. Dafür sind im Rheinisch-Bergischen Kreis vor allem das Lagezentrum und der Krisenstab verantwortlich – die Mitarbeiter berichten von ihrer täglichen Arbeit im Ausnahmezustand.

Diese Informationen und viele mehr laufen beim Krisenstab und dem Lagezentrum in Bergisch-Gladbach zusammen, das im März für das Gesundheitsamt eingerichtet wurde. „Die Datenbasis gibt maßgebliche Anhaltspunkte für unsere derzeitige Arbeit, beispielsweise für Logistik, Materialbeschaffung und die Steuerung von Maßnahmen für alle Einrichtungen in unserem Verantwortungsbereich“, erklärt Dezernent Markus Fischer, der das Lagezentrum koordiniert.

Für diese sehr umfangreiche Aufgabe wurde eine Nachrichtenzentrale eingerichtet. Hier arbeiten sogenannte „Sichter“ in zwei Schichten. Deren Hauptaufgabe besteht in der Koordination, Erfassung und Verteilung der Post im Lagezentrum sowie der Bearbeitung und Weiterleitung des elektronischen Posteinganges des Gesundheitsamtes – also E-Mail und Fax. „Beispielsweise geben wir täglich die Angaben aus den Anamnesebögen von getesteten Personen, die bei der Abstrichstelle waren oder vom mobilen Abstreicher zu Hause aufgesucht wurden, in das interne Erfassungstool ein“, berichtet Mitarbeiterin Pia Puczynski. Darüber hinaus werden die Testergebnisse der Labore erfasst und entsprechend an Team „Positiv“ oder Team „Negativ“ weitergeleitet, die sich dann telefonisch mit den Getesteten in Verbindung setzen.