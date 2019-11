Suchaktion mit Hubschrauber : Feuerwehr findet vermissten Senior

Wermelskirchen Am Donnerstagmorgen herrschen Minusgrade, als der an Demenz Erkrankte den Seniorenpark unbemerkt verlässt. Mit Hubschrauber und Spürhund suchen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Bereich ab. Mit Erfolg.

Passanten und Anwohner blickten am Donnerstagvormittag verwundert zum Himmel. Ein Hubschrauber kreiste über dem Ostviertel und flog dann Richtung Innenstadt. Die Polizei hatte eine große Suchaktion gestartet, um einen 76-jährigen, an Demenz erkrankten Mann zu finden. Er hatte am frühen Morgen, wahrscheinlich zwischen 5 und 7 Uhr, das Seniorenheim Carpe Diem an der Adolf-Flöring-Straße 24 unbemerkt verlassen. Der Vermisste, Hans K., war nach Angaben der Polizei nicht der kalten Witterung entsprechend bekleidet. In der Frühe herrschten Frosttemperaturen, am Vormittag waren es um die zwei bis drei Grad. Gegen Mittag fand die Suche ein glückliches Ende: Die Feuerwehr Wermelskirchen, die an der Suchaktion beteiligt war, fand den Mann gegen 12 Uhr an der Wirtsmühler Straße.