Fachforum : Rechtsgrundlagen im Offenen Ganztag

Rhein-Berg „Recht in der OGS – Der ganze Tag von A bis Z“ – mit diesem Thema setzten sich im zweiten Fachforum „Offene Ganztagsschule“ rund 80 Schul- und OGS-Leitungen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Jugendhilfe und Schulträgern auseinander.

Alle Grundschulen in der Region sind Offene Ganztagsgrundschulen und damit von 8 bis 16 Uhr für ihre Schülerinnen und Schüler zugänglich. Die Verknüpfung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten wird gemeinschaftlich von Schule und Jugendhilfe organisiert und gestaltet. Die Herausforderung für die pädagogischen Akteure im Offenen Ganztag ist es, sich im Spannungsfeld von Schulrecht und Jugendhilferecht zurecht zu finden. „Aufgrund dieser rechtlichen Unsicherheiten“, so Schulrat Christoph Lützenkirchen, „ist es von besonderer Bedeutung, dass wir den Dialog in unserer Zusammenarbeit vor Ort in den Schulen weiter intensiv fördern und leben.“