Kreditinstitut in Wermelskirchen Die Sparkasse kombiniert Beratungs- mit Servicezeiten

Als Marktführerin in Wermelskirchen sei die Stadtsparkasse weiterhin mit ihrem Service- und Beratungsangebot zeitlich so stark vertreten, wie keine andere Bank in der Stadt. So fasst der designierte Sparkassen-Chef Thorsten Thomas die Änderung bei den Öffnungszeiten des Kreditinstituts, die ab 2. Mai gültig ist, zusammen.