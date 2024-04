Aus dem Martinusstift Fieberhafte Suche nach 82-jähriger Frau aus Elten geht weiter

Bei der Polizei werden Erinnerungen wach an einen Fall aus dem Jahr 2011, der damals die ganze Stadt beschäftigte. Maria M., die an Alzheimer erkrankt war, verließ am 26. Mai 2011 das St.-Martinus-Stift in Elten. Polizei, Feuerwehr sowie die Familie und Freunde suchten seither nach ihr. Polizisten fahndeten mehrfach nach ihr. Einige Tage nach ihrem Verschwinden schickte die Polizei noch einmal 60 Polizisten auf den Eltenberg. Dort hatte es zwar schon einen Einsatz gegeben. Die Beamten schauten aber noch einmal intensiv unter Büschen und Sträuchern an. Die Polizisten hatten sogar Eisenstangen dabei, mit denen sie Gebüsch anheben und in Gestrüpp stechen konnten.