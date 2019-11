560 Tonnen Salz für den Winterdienst : So sorgt der Kreis für befahrbare Straßen

So sorgt der Kreis für befahrbare Straßen

Rhein-Berg Der erste Wintereinbruch bescherte Autofahrern im Kreis glatte Straßen. Mitarbeiter der Kreismeisterstraßenmeisterei rückten nach Wermelskirchen aus, um für sicher befahrbare Straßen zu sorgen. Ausgangspunkt ist dabei nach Angaben des Kreises immer die Kreisstraßenmeisterei in Kürten-Herweg.

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist als Straßenbaulastträger für die Kreisstraßen sowie die Rad/Gehwege in den Städten und Gemeinden in der Region zuständig. Er ist zum Winterdienst verpflichtet. Es wurden optimale Streckenverbindungen erarbeitet, sodass das Kreisgebiet in drei Streubezirke auf einer Strecke von 226 Kilometern und drei Streu-Räumbezirke mit einer Länge von insgesamt 367 Kilometern aufgeteilt wurde. Diese Strecken kommen zustande, weil kein zusammenhängendes Netz aus Kreisstraßen besteht. Vielmehr werden die Kreisstraßen über Gemeinde-, Landes- sowie Bundesstraßen angefahren. Der Winterdienst wird mit einem Fuhrpark von den drei kreisansässigen Unternehmen, Paul Klug aus Overath, Innovative Dienstleistungen Habers GmbH aus Overath sowie Tiefbau Stark GmbH aus Wermelskirchen, durchgeführt.