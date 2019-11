Kreisschulausschuss : „Selbstständigkeit wäre eine gute Nachricht“

Wermelskirchen Der Kreisausschuss für Schule, Sport und Kultur hat auf seiner Sitzung der Kreisverwaltung den Auftrag erteilt zu prüfen, ob die Neugründung einer Förderschule am Standort Wermelskirchen der Verbundschule Mitte-Nord sinnvoll und umsetzbar ist.

„Durch die räumliche Distanz ist die tägliche Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption der Schule deutlich aufwändiger“, macht Schulrat Christoph Lützenkirchen deutlich, dass es eine Herausforderungen sei, die Verbundschule mit den Standorten in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen zu führen. Durch die Reduzierung der Mindestgrößen von Förderschulen, die im Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe I arbeiten, von 144 auf 112 Schülerinnen und Schüler durch das Land Nordrhein-Westfalen, würde die erforderliche Schülerzahl auch durch eine eigene Schule in Wermelskirchen weiterhin stabil erreicht werden. Daher trat die Schulleitung mit ihrem Wunsch zur Prüfung einer Schulneugründung an die Kreisverwaltung heran. Die Mindestgrößenverordnung sorgte damals dafür, die Verbundschule mit Standorten in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen zu gründen, um das Angebot in beiden Städten erhalten zu können. Anderenfalls wäre in Wermelskirchen nicht die notwendige Schülerzahl erreicht worden.