Waldorchester in Wermelskirchen : Noch Plätze frei in Sommerferien-Workshops der Musikschule

Noch Plätze frei in Sommerferien-Workshops der Musikschule

Waldorchester in Wermelskirchen

Gute Nachricht für alle Musikfreunde, die in den Sommerferien noch Zeit und Lust haben, Musik zu machen oder neue Instrumente kennenzulernen: Es sind noch Plätze frei in den Workshops, die die Musikschule in der letzten Woche der Sommerferien von Montag bis Samstag, 9. bis 14. August, anbietet. Es sind alles größere und kleinere musikalische Workshops zum Mitmachen, die für Musikbegeisterte im Grundschulalter, Jugendliche und auch Erwachsene mit und ohne musikalische Vorkenntnisse geeignet sind. Alle genaueren Infos zu den Workshops und kurzfristige Anmeldungen sind auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-wermelskirchen.de zu finden.