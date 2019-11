Ab 2025 Rechtsanspruch auf OGS-Platz : Politiker einstimmig für Schulentwicklungsplan

Erst wenn die Modulbauten für die Sekundarschule am Weyersbusch fertiggestellt sind, hat die Schule alle Klassen an einem Standort. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Schule braucht nicht nur genügend Lehrkräfte, sondern auch ausreichend Platz für Unterricht, Lernen und Betreuung sowie eine adäquate Ausstattung. Weil sich dies durch schwankende Schülerzahlen, neue Gesetze und neue Anforderungen an Schule öfters ändert, muss der Schulentwicklungsplan ständig angepasst werden.

„Erste vorsichtige Schätzungen haben wir in Gesprächen mit Schulleitungen und dem Bauamt erstellt“, berichtete Andreas Voß vom Amt für Jugend, Sport und Schule in der jüngsten Sitzung der Schulausschusses. Bereits im Januar sollen erste Schritte unternommen werden, damit die Stadt für eine erhöhte Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerüstet ist. Insbesondere bauliche Erweiterungen brauchen einen zeitlichen Vorlauf. Folglich wird der Schulentwicklungsplan 2019/2020 bis 2024/2025, den der Ausschuss einstimmig beschlossen hatte, angepasst werden müssen.

Dass es weniger Anmeldungen an der Sekundarschule (97 Schüler) gab, könnte mit der derzeitigen Situation zusammenhängen, so Voß: Erst nächstes Jahr werde die Schule an einem Standort vereint sein. „Wir gehen davon aus, dass sich die Schülerzahlen an dieser Schule so einpendeln wie prognostiziert“, sagte Stefan Görnert, Erster Beigeordneter.