Motorsport : Gemeinsam über Stock und Stein

Dabringhausen Christiane und Hans-Werner Bauss haben im Gespannsport nahezu alle Titel geholt. Mittlerweile gehen sie auf die Rente zu.

Die meisten Hindernisse nehmen die beiden Gespann-Sportler aus Dabringhausen in dieser stillen Übereinkauft fehlerlos – das beweist ihre Erfolgsbilanz, die so ziemlich jeden Titel aufführt, den es in der Szene zu holen gibt. „Das braucht absolutes Vertrauen“, sagt die heute 61-Jährige. Denn wenn die rund 90 Kilogramm schwere Maschine in Höchstgeschwindigkeit durchs Gelände rast, dann ist jede Bewegung entscheidend. „Dann muss jeder wissen, was er tut“, erklärt Hans-Werner Bauss. Setzt sie als Beifahrerin die Füße auf den Boden ist das Rennen gelaufen, jede seiner Fußberührungen wird von den Wettkampfrichtern gezählt. Werden es mehr als fünf, ist das Team disqualifiziert. So weit allerdings kommt es bei Ehepaar Bauss so gut wie nie: Denn wenn sie ihren Arm um ihren Mann legt, das Gespann ins Gelände startet, die Hindernisse vor ihnen aufragen, dann beginnt eine Art Dialog in Körpersprache. Das haben die beiden perfektioniert – und sind heute mit Abstand das älteste, aber nach wie vor auch das erfolgreichste Trial-Gespann in Deutschland.