Bühnenjubiläum : „Rubber Soul“ sind keine Lagerfeuer-Beatles

„Rubber Soul“ in der heutigen Besetzung (v. l.): Bernd Alsdorf, Jürgen Lenkeit, Torsten Löhnert und Heri Scherkenbach . Foto: Privat

Wermelskirchen Vor 21 Jahren wurde die Cover-Band gegründet. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte. Die Geburtstagssause zum Bühnenjubiläum findet am 23. November in der Katt statt.

Wenn die Wermelskirchener Beatles-Liebhaber „Rubber Soul“ am Samstag, 23. November, auf die Bühne der Kattwinkelschen Fabrik treten werden, wie immer im schwarzen Anzug, mit Krawatte und natürlich den passenden Instrumenten im Gepäck, dann wird das eine Geburtstagssause der besonderen Art. Denn es ist in diesem Jahr genau 21 Jahre her, dass sich Heri Scherkenbach, Torsten Löhnert, Bernd Alsdorf und damals noch Diethard Fuchs zusammengetan haben, um gemeinsam Musik zu machen.1999 war dann der erste Bühnenauftritt.

Die Anfänge waren dabei natürlich nicht mit den heutzutage regelmäßig ausverkauften Beatles-Partys in der Katt zu vergleichen, wie Schenkendorf sich erinnert. „Diethard und Torsten haben sich 1998 bei einem Familienfest am Tresen getroffen. Ich bin dazu gekommen, und Diethard hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, gemeinsam Musik zu machen.“ Da er als Jugendlicher schon in einer Beat-Band gespielt hatte, sei er sofort Feuer und Flamme gewesen. „Ich hatte aber bei den ersten Proben nur eine Akustikgitarre. Aber schon bald war ich auch elektrisch unterwegs“, sagt der 71-Jährige.

„Rubber Soul“ kurz nach der Gründung Ende 1998 mit (v. l.) Diethard Fuchs, Torsten Löhnert,Heri Scherkenbach und Bernd Alsdorf (vorn). Foto: Diethard Fuchs/Repro: Udo Teifel

Info Lieblingssongs von „Rubber Soul“ Lieblingssongs Heri Scherkenbach und Jürgen Lenkeit kennen viele der Beatles-Songs aus dem Effeff. Trotzdem hat auch die beiden Lieblingssongs der Pilzköpfe: „I Feel Fine, A Hard Day’s Night und All My Lovin‘“, sagt Schenkendorf, und Lenkeit ergänzt: „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band und With A Little Help From My Friends.“ Besetzung Heri Scherkenbach, Gitarre, Torsten Löhnert, Gitarre, Jürgen Lenkeit, Bass und Bernd Alsdorf, Schlagzeug.

Nach und nach sei das Repertoire gewachsen, so dass es bald etwa zwölf Stücke umfasste. „Diethard meinte – lasst uns doch vor Weihnachten mal im Freundeskreis damit auftreten“, sagt Scherkenbach. Im April des Folgejahres, dem Geburtsjahr von Rubber Soul, hatte die Frau von Diethard Fuchs eine Vernissage im damaligen Bistro des Bürgerzentrums. „Wir sollten da ein bisschen musikalische Untermalung bieten – letztlich sind die Leute bis auf die Straße gestanden“, berichtet Scherkenbach. Das sei im April 1999 gewesen, damals habe man noch Silly Mooh geheißen. Der nächste Schritt sei dann ein Oldie-Abend in der Katt gewesen. Für diesen habe man sich die Finger wundgeprobt, erinnert sich der 71-Jährige. „Wir mussten ja eine Stunde Programm zusammenbekommen. Und die Beatles-Songs sind ja in der Regel recht kurz, zwei bis drei Minuten.“ Aber dass es künftig die Beatles sein sollten, dass sei bald klar gewesen. „Wir haben bei einer Probe ein paar Beatles-Stücke angespielt. Und es hat direkt alles geklappt, Gesang, Einsätze, Zusammenspiel, dass wir uns gesagt haben: Nur noch die Beatles“, sagt Scherkenbach.

Der erste Auftritt mit Schlagzeuger Bernd Alsdorf, der einzige, der nicht aus Wermelskirchen kommt, war ein durchschlagender Erfolg. „Danach lief die Band praktisch von selbst. Wir haben aber direkt noch den Namen geändert – Silly Mooh war etwas, unter dem sich niemand etwas vorstellen konnte“, sagt Scherkenbach. Beim gemeinsamen Brainstorming im neuen Proberaum im AJZ Bahndamm sei dann der Name „Rubber Soul“ nach dem gleichnamigen Beatles-Album von 1965 gefallen. Und es hat einmal mehr Klick gemacht: „Wir wussten gleich: Das ist es!“

Seit 20 Jahren auf der Bühne: „Rubber Soul“ gehört zu den besten Beatles-Coverbands. Foto: Jürgen Moll

Nach dem erfolgreichen Oldie-Abend, bei dem auch noch die Bands „Virus“ und „Hapu & Friends“ dabei waren, lief die Rubber-Soul-Maschine an. Jede Menge Konzerte pro Jahr, darunter seien sogar Anfragen aus München und der Schweiz gewesen, und natürlich die viele Proben, um die gar nicht so unkomplizierten Songs der „Fab Four“ aus Liverpool zur Perfektion zu bringen. Denn eines habe man nicht sein wollen, betont Scherkenbach: „Wir sind keine Lagerfeuer-Beatles. Wir wollten immer sehr genau sein, in dem was wir spielen. Da kann das Einstudieren eines Stückes schon mal ein paar Wochen dauern.“

2009 gibt es dann einen Schnitt im bis dahin festen Bandgefüge: Diethard Fuchs steigt aus gesundheitlichen Gründen aus. „Als Ersatz haben wir Jürgen Lenkeit gefunden“, sagt Scherkenbach. „Ich bin den Jungs damals hinterhergefahren, habe immer gesagt: Wenn ihr mal Hilfe braucht, ich kann einspringen“, sagt der 66-jährige Wuppertaler. Die Hilfe dauert nun auch schon zehn Jahre.