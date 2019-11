Winterdienst : Von 4 bis 22 Uhr werden die Straßen geräumt

Betriebshof-Mitarbeiter Achim Burghoff, der sich um den Räumdienst in Dhünn kümmert, und Betriebshofleiter Volker Niemz (rechts) zeigen den erst in diesem Jahr mit neuem Räumschild und Streuer ausgestatteten Unimog. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Für den Wintereinbruch sieht sich der städtische Betriebshof gerüstet. Probleme bereiten immer wieder zugeparkte Straßen. Diese sind in Prioritätenklassen eingeteilt. Moderne Technik soll die Arbeit erleichtern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

160 Tonnen Streusalz im Silo am Bauhof in Belten, dazu über 300 Tonnen in der Lagerhalle in Sonne: Der städtische Betriebshof hat für den Einbruch des Winters vorgesorgt.

Nicht vorbereiten lässt sich, was die Mitarbeiter des Betriebshof für das Schlimmste halten, was im Fall der Fälle passieren kann: Einsetzender Schneefall kurz vor oder während des morgendlichen Berufsverkehrs. „Setzt das Winterwetter zwischen 6.30 und 7 Uhr ein, dann steht der Verkehr auf den Straßen und wir mit unseren Räumfahrzeugen genauso“, beschreibt Betriebshofleiter Volker Niemz, der sich an genau solche Tage vom vergangenen Winter erinnern kann. Falle der Schnee hingegen in der Nacht, könne ab 4 Uhr geräumt werden, damit die Hauptverkehrsstraßen zum Berufsverkehr weitestgehend geräumt sind.

Info Straßen.NRW ist rund um die Uhr im Einsatz Schichtdienst Der städtische Winterdienst des Betriebshofs räumt in einer Früh- und einer Spätschicht: Daraus ergibt sich, dass er in der Zeit von etwa 22 bis 4 Uhr nicht aktiv ist. Straßen.NRW Im Gegensatz dazu ist der Winterdienst des Landesbetriebs Straßen.NRW bei entsprechender Wetterlage rund um die Uhr im Einsatz. Er ist für das sogenannte „klassifizierte Straßennetz“, das dem überörtlichen Verkehr dient (Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), zuständig. Parkenprobleme Der Betriebshof mahnt zum rücksichtsvollen Parken, stellt allerdings immer wieder zugeparkte Straßen fest. Gerade in Wohngebieten sei das Durchkommen häufig schwer. Es vergehe nicht ein Tag im Räumdienst, an dem nicht jeder Betriebshof-Fahrer mindestens ein Mal in eine problematische Lage durch zugeparkte Straßen käme, berichtet Volker Niemz.

Im Winterdienst arbeitet der Betriebshof die Straßen nach einer Prioritätenliste mit den Klassen eins bis drei ab. Dort, wo Buslinien verkehren, auf verkehrswichtigen Strecken und Routen mit Gefahrenstellen wie Steigungen oder Gefälle gilt die höchste Priorität – genauso auf der Königstraße als Zufahrt zum Wermelskirchener Krankenhaus. „Rückt unser Räumdienst aus, bewegt sich ein Fahrzeug vom Betriebshof in Belten direkt über die Berliner Straße zur Königstraße“, erklärt Volker Niemz. Im Idealfall schaffe der Betriebshof den Räumplan in der Reihenfolge der Prioritäten innerhalb eines Tages. Das sei jedoch wetterabhängig, betont der 58-Jährige: „Wenn es ständig weiter schneit, kann es passieren, dass die Räumfahrzeuge gar nicht von den Routen mit Einser-Priorität herunter kommen – das kommt sehr selten vor, ist aber vor zehn Jahren schon passiert.“ Im Wermelskirchener Winterdienst sind vier Fahrzeuge des städtischen Betriebshofs sowie zwei Großfahrzeuge und Fußgruppen mit kleinerem Gerät für Bürgersteige von der Firma „Sieg und Partner“ im Einsatz. Wie Volker Niemz erläutert, läuft die Betriebshof-Arbeit in einer Früh- und Spätschicht. Pro Tag benötigt der Betriebshofleiter acht Fahrer (vier pro Schicht) und zwei weitere in Reserve, um beispielsweise krankheitsbedingte Ausfälle zu kompensieren. „Wir haben in diesem Jahr ausreichend eigene Leute. In den Vorjahren hatten wir befristet Aushilfsfahrer eingestellt – die findet man zur Zeit kaum noch, da sieht es ganz dünn aus“, blickt Niemz auf den Arbeitskräfte-Markt.

Der Winterdienst arbeitet die Straßen nach einer Prioritätenliste ab. Nebenstraßen kommen zuletzt dran. Foto: Teifel, Udo (tei)

Von der neuen Technik erhoffen sich die Betriebshofmitarbeiter eine Erleichterung ihrer Arbeit: Ein vor zwei Jahren angeschaffter Unimog ist im Laufe der vergangenen Monate mit einem neuen Salzstreuer und einem neuen Räumschild ausgestattet worden. Der Vorteil an dem neuen Schild: Das große Schneeschild lässt sich mittels einer Hydraulik nicht nur wie seine Vorgänger in Links- oder Rechtsarbeitsrichtung justieren, sondern genauso in einen „Keil“, der Schnee gleichzeitig nach links und rechts räumt, oder in einen „Trichter“, mit dem sich größere Schneemengen beiseite schieben lassen, umgestellt werden.

Der städtische Betriebshof schiebt Schnee von der Fahrbahn und streut Salz, keinen Splitt. Splitt mache nur in den Bergen auf einer festen Schneeschicht Sinn, sagt Volker Niemz: „Dafür haben wir zu viel Matsch bei unserem wechselnden Wetter.“ Außerdem richte Splitt in der Kanalisation beträchtliche Schäden an. Der Streuer in der Fahrzeugmitte eines Streuwagens verteilt Feuchtsatz, aus Tanks links und rechts wird automatisch Salzsole beigefügt. „So sparen wir etwa 30 Prozent gegenüber Trockensalz und erzielen einen höheren Effekt bei tieferen Temperaturen“, sagt Volker Niemz, der den Betriebshof gewappnet sieht: „Wir stocken unseren Bestand an Salz im Laufe eines Winters ständig auf, so dass das Lager nie leer wird.“