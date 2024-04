Burger Straße Bäckerei Steinbrink baut erste Filiale in Wermelskirchen

Zwischen Jet-Tankstelle und Fressnapf entsteht derzeit ein so genannter „Pavillon“ – eine freistehende Bauweise, die die bergische Bäckerei-Kette schon für einige ihrer Filialen nutzt. In Wermelskirchen wird „voraussichtlich Ende Juni“ die 43. Steinbrink-Filiale eröffnen. Das sagte uns Verkaufsleiter Marcel Grote auf Anfrage der Redaktion. Ein genaues Datum für die Eröffnung stehe indes noch nicht fest.“ Klar ist aber, dass es fast 20 Parkplätze geben soll, eine Terrasse und ein Café mit 40 bis 45 Sitzplätzen. So entstehen im Sommer in Wermelskirchen „15 bis 20 Arbeitsplätze inklusive Aushilfen“, wie Grote sagte. Davon werden acht bis zehn in Vollzeit sein, die mit Teilzeitkräften und Aushilfen ergänzt werden. Interessenten könnten sich gerne jetzt schon bei in der Zentrale melden.