Vorfall am Ostersamstag Hubschrauber im Einsatz – Polizei sucht Räuber in Duisburg-Baerl

Ein Unbekannter in einem weißen Maleranzug hat am Ostersamstag gegen 14.15 Uhr einen 68-Jährigen vor seiner Haustür an der Straße Am Nellenberg in Baerl angegriffen. Der Räuber wurde dabei gewalttätig, versuchte persönlichen Gegenstände an sich zu reißen und verletzte den 68-Jährigen hierbei leicht. Das teilte die Polizei am Freitag mit.