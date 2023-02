Karneval in Dawerkusen Der neue Herr des närrischen Lindwurms

Also marschiert Simon Kempf am Rosenmontag am Boden mit. „Das ist eine völlig neue Perspektive“, meint er. Und sicher werde ihm der Einsatz auf dem Wagen, das Kamelle-Werfen und Winken fehlen. „Aber diese neue Aufgabe liegt mir auch“, erzählt er. Denn wenn es um Projektplanung geht, dann sei er in seinem Element, sagt der Diplom-Ingenieur. Akribisch geht er die Punkte in den Projektlisten durch und hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr grüne Haken gesammelt.