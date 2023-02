„Visionenkonferenz“ in Wermelskirchen Balkantrasse weist Weg zur Inter-Kultur

Dass solch eine tatsächliche Verbindung auch als Symbol für interkommunale Zusammenarbeit Sinn macht, verdeutlichte Ricarda Riedesel in einem Impuls-Vortrag zum Start in die Konferenz, der sie via Online-Schaltung beiwohnte. Die Leiterin für Kultur und Erwachsenenbildung bei der Verwaltung in Bad Berleburg berichtete von der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Nachbarort Schmallenberg auf kultureller Ebene, die bereits von zehn Jahren ihren Anfang nahm. Den beiden Städten habe ein eigens eingerichteter „Waldweg“ über Konfessions- und politische Grenzen hinweg sehr geholfen. Gemeinsame Projekt auf und rund um den Weg hätten die kulturelle Zusammenarbeit weniger abstrakt erscheinen lassen, zur Zusammenarbeit und zum Kennenlernen der Akteure untereinander geführt.