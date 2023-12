Katja Klotz aus Vorst Weihnachtsbaumschmuck erzählt Omas Geschichte

Der Wichtel guckt freundlich und verschmitzt. Das grüne Mäntelchen aus Filz hält ihn warm, die gehäkelte rote Mütze schützt den Kopf, der winzige Schal den Hals und rote Schühchen schauen unter dem Mantel hervor. Der sehr kleine Mann hat die richtige Größe, um am Weihnachtsbaum von Katja Klotz in Vorst einen perfekten Platz zu finden. Neben vielen „Kollegen“, deren Körper nicht aus Pfeifenreinigern, sondern auch aus Tannenzapfen bestehen. Hinzu kommen unzählige weiße, komplett in Häkeltechnik geschaffene Engel verschiedener Größen, Glocken und Zapfen.