Bischof Heiner Wilmer zum Weihnachtsfest 2023 „Weihnachten erzählt nicht von Waffen, sondern von Windeln“

Wilmer Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben und am eigenen Leib dort – in Jerusalem und am See Genezareth - eine völlig neue Situation erlebt. An beiden Orten wurde ich mit den gleichen drei Sätzen begrüßt. Der erste: „Guten Tag, Herr Bischof, schön, dass Sie da sind.“ Der zweite: „Durch Ihren Besuch fühlen wir uns gestärkt.“ Und der dritte Satz: „Wir müssen Ihnen den Luftschutzbunker zeigen, das ist Vorschrift, denn wenn Alarm kommt, haben Sie 90 Sekunden Zeit, diesen aufzusuchen.“ Ich hatte zwar keine unmittelbare Angst, das nicht, weil ich mir dachte, das wird schon irgendwie gutgehen. Aber zum ersten Mal hatte ich ein mulmiges Gefühl. Unvergessen sind mir die misstrauischen Blicke in den Gassen, das gegenseitige Mustern mit der geheimen Frage: Was habe ich von Dir zu halten? In all den Tagen war es gespenstisch ruhig in Jerusalem, eine Stille wie bei uns an einem grauen Sonntagmorgen.