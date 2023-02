Prozess in Wermelskirchen Unfall auf Beschleunigungsstreifen – Verfahren unter Auflage eingestellt

Im Grunde genommen ist es ein kleines Wunder, dass im Straßenverkehr nicht deutlich mehr passiert. Gemessen an der Zahl der Autofahrer, die auch bei Regenwetter, dunkler Witterung und anderweitig schlechter Witterungsbedingungen auf den Straßen der Republik unterwegs sind. Dabei kann es so schnell gehen, bestenfalls gibt es einen mehr oder weniger großen Blechschaden, schlimmstenfalls kommen Menschen zu Schaden. Für einen Verkehrsunfall mit einem solchen Personenschaden musste sich nun ein 43-Jähriger aus Wermelskirchen verantworten Er wollte im Januar des Vorjahres auf die Autobahn 1 in Richtung Köln auffahren. Es war ein dunkler, verregneter Abend gegen halb sechs Uhr – mithin die schlechtesten Bedingungen, die man sich so vorstellen mochte.