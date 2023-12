Nach dem Schwelbrand im Hückeswagener Johannesstift Die Diakoniestation ist zurück im Haus am Park

Wenn der Chef um Mitternacht anruft, muss etwas Ernstes vorgefallen sein. So war das auch bei Sandra Richter. Die Leiterin der Diakoniestation schlief bereits, als Matthias Rath von der Rheinischen Gesellschaft für Diakonie sich bei ihr meldete und über den Feuerwehreinsatz berichtete: Am späten Abend des 1. März hatte es in der Niederspannungshauptverteilung im Haus am Park, in dem die Diakoniestation seit März 2019 in der fünften Etage untergebracht ist, einen Schwelbrand gegeben. Die Feuerwehr und andere Rettungskräfte hatten die Bewohner evakuiert. Sandra Richter machte sich umgehend auf den Weg, die wichtigsten Dinge für den nächsten Arbeitstag aus dem Büro zu holen: Die Tourenfächer und Schlüssel für die Mitarbeiter brachte sie ins Haus am Buschweg, wo auch die Bewohner zunächst untergekommen waren.