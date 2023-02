Seniorinnen-Quartett aus Wermelskirchen Sie leben für das Sportabzeichen

Drei Mal in der Woche klingelt bei Annemarie Galgon und Marianne Manderla um viertel nach fünf am Morgen der Wecker. „Eine Stunden später treffen wir uns zum Laufen“, erzählen die beiden Damen. An der Brücke über der Dellmannstraße starten sie ihre Runde. „Das macht einfach Spaß“, sagt Annemarie Galgon. Ohnehin: Ein Leben ohne Bewegung und Sport, das wollen sich die beiden gar nicht vorstellen. „Wir waren schon zusammen beim Kinderturnen“, erzählen sie und dann erinnern sie sich gemeinsam an Trainer Rolf Mäuser. „Er hatte so eine Art, uns wirklich zu motivieren“, sagt Marianne Manderla.