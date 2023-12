Last-Minute-Geschenke aus Hückeswagen Etwas Lokalkolorit unterm Weihnachtsbaum

Mit seinem neuen Soloprogramm „Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ kommt der aus dem rheinischen Karneval und Fernsehen bekannte Comedian Bernd Stelter am Freitag, 24. Mai 2024, zum bereits fünften Mal nach Hückeswagen. In seiner Show im Forum an der Weststraße, die um 20 Uhr, beginnt, erzählt er, warum ein Lächeln so wichtig und besser als jede Botox-Spritze ist. Karten zum Preis von 34,20 Euro gibt es im Vorverkauf in den Bergischen Buchhandlungen in Hückeswagen (Bahnhofstraße) und Wipperfürth (Marktplatz) sowie online unter www.reservix.de.