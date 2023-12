Proteste in Dormagen Wut der Landwirte wächst

Dormagen · Schluss mit lustig: Die Landwirte in Dormagen gehen auf die Barrikaden. Am 8. Januar 2024 werden sie an einer großen Protestaktion teilnehmen. Grund sind die Steuerpläne der Bundesregierung.

22.12.2023 , 04:50 Uhr

Bei der Protestaktion gegen die Steuerpläne der Bundesregierung am Montag in Berlin waren auch Landwirte aus Dormagen dabei. Foto: dpa/Nicolas Armer

Von Andrea Lemke