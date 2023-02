Jecke Zick in Wermelskirchen Dawerkuser in „Neunerrat“ bei berühmter Stunksitzung in Köln

Nicht zuletzt weil es sich bei der „Einberufung“ zum „Neunerrat“ um Marcus Klaars 54. Geburtstag handelte, ließen sich die Dabringhausener etwas ganz Spezielles einfallen: Eigens für die Stunksitzung entwarfen und nähten sie in liebevoller Detail-Arbeit ihre ganz persönlichen „Rats“-Kostüme in den zur Stunksitzung passenden Farben Rot-Schwarz – der auf den Rücken der Piratenjacken aufgenähte Stern zeigte, was das für „Rats“-Herren und -Damen sind: die „Stunk-Ultras“. Davon seien selbst die Akteure aus dem „Stunker“-Ensemble völlig aus dem Häuschen gewesen, sagt Marcus Klaar.