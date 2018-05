Wermelskirchen : Shuttlebusse für Cat Ballou-Konzert in Hückeswagen

Wermelskirchen 800 Karten sind für das Konzert der beliebten Kölsch-Band "Cat Ballou" zum Auftakt des THW-Sommerfestes in Hückeswagen am Freitag, 25. Mai, bereits verkauft, und weitere können noch hinzukommen. Da das Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg, in dem die Unterkunft des Ortsverbands des Technischen Hilfswerk und damit das Festgelände (Bockhackerstraße) liegt, nicht für einen Besucheransturm dieser Größenordnung ausgelegt ist, sollten die Zuschauer weitestgehend auf Privatwagen verzichten.

Dafür wird das THW Shuttlebusse einsetzen. Sie fahren von und nach Wipperfürth, Wermelskirchen, Bergisch Born und innerhalb der Schloss-Stadt, teilte Anna Pier vom THW mit. Bus 2 fährt um 20 Uhr ab Wermelskirchen-Busbahnhof. Zurück geht's jeweils von der THW-Unterkunft um 1 Uhr Bus 3 über Bergisch Born zum Busbahnhof von Wermelskirchen. Sollte es einen sehr großen Andrang geben, will das THW weitere Shuttlebusse einsetzen, kündigt Anna Pier an.

(büba)