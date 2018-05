Leben & Lernen : Kulturscouts des Gymnasiums erlernen das Fechten

Foto: rheinisch-bergischer Kreis

Wermelskirchen Vom Tag, Ochs, Pflug - was diese Begriffe mit dem Fechten zu tun haben, das probierten jetzt 26 junge Kulturscouts, Schüler des Gymnasiums, selbst aus. Im Rahmen des Projektes "KulturScouts Bergisches Land" wurden sie in die ritterliche Kunst des Fechtens bei einem Workshop im Deutschen Klingenmuseum in Solingen eingeführt. Ingrid Schaeffer-Rahtgens, stellvertretende Vorsitzende der kreisweiten Initiative der Ordensträgerinnen, begleitete die Klasse. Ihr Verein unterstützt das Projekt in diesem Schuljahr finanziell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu allererst ging es aber an die Theorie. Das Deutsche Klingenmuseum besitzt neben Schwertern und anderen Blankwaffen viele bedeutende, alte Fechtbücher. Diese sowie ein Video vermittelten den Kindern erste Eindrücke von den Figuren der Fechtkunst.

Dass die Schüler keine Angst vor der Kampfkunst haben müssen, machte Dr. Sixt Wetzler, Kurator im Deutschen Klingenmuseum, gleich zu Beginn deutlich: "Wer tanzen kann, kann auch fechten." Und so übten die Zwölf- bis Dreizehnjährigen erst die verschiedenen Schritte, bevor sie sich mit einem gepolsterten Holzschwert an die Figuren, zuerst alleine und dann mit einem Partner, wagen durften.

Am Ende des Tages waren sich die Kulturscouts einig, dass es Spaß gemacht hat, das Klingenmuseum zu erkunden und die Fechtkunst aufleben zu lassen. "Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe schon mal Karate ausprobiert. Das war nichts für mich, aber das Fechten hier hat wirklich Spaß gemacht. Ich würde gerne wiederkommen", freute sich die zwölfjährige Ela.



zurück

weiter

Auch Ingrid Schaeffer-Rahtgens zeigte sich vom Besuch im Solinger Museum begeistert: "Ich sehe, dass unser Geld ankommt und sinnvoll genutzt wird. Der Kursus im Deutschen Klingenmuseum ist super, und man merkt, wie viel Spaß die Kinder beim Fechten haben." Und dass "Vom Tag, Ochs und Pflug" Figuren der Fechtkunst sind, werden die Schüler aus Wermelskirchen so schnell nicht vergessen.

Das Projekt Kulturscouts wendet sich an Klassen der Sekundarstufe I aller Schulformen. "Die Praxis und das eigenständige Ausprobieren stehen dabei im Vordergrund", betont Sandra Brauer, die als Projektkoordinatorin von Bergisch Gladbach aus das Projekt betreut. Das Format bietet im dritten Projektjahr ein bewährt vielfältiges Programm, das sich leicht in den Unterricht integrieren lässt.

"Dadurch, dass alle Angebote an den Lehrplan anknüpfen, profitieren sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte", freut sich Sandra Brauer.

www.kulturscouts-bl.de

(RP)