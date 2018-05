Gut Gemacht: Spenden für die Blindenmission

Wermelskirchen

Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt den Wermelskirchenern am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat 2017 von 281 Bürgern 39.825 Euro Spenden erhalten. Mit dem Geld kann die CBM 1327 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren und so Augenlicht schenken. Weltweit leben 39 Millionen blinde Menschen. Darunter leidet rund die Hälfte am Grauen Star, einer Trübung der Augenlinse. Im Schnitt kostet ein Eingriff 30 Euro.