Wermelskirchen: Datenschutz im Verein - der TuS ist gut vorbereitet

Wermelskirchen Wer in den vergangenen Monaten das "Ohr auf den Gleisen" hatte, weiß, dass mit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25. Mai ein gehöriger Batzen Arbeit nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf jeden Verein zukommt - genau genommen muss diese Arbeit bis dahin erledigt sein, denn die Übergangszeit läuft bereits seit 2016. Die DSGVO betrifft alle Personen, Firmen und Institutionen, die personenbezogene Daten speichern, sie legt die Bedingungen im Umgang mit diesen Informationen fest.

Der TuS Wermelskirchen sieht sich gut aufgestellt. "Das Wesentliche steht bereits in unserer Satzung", sagt der Vorsitzende Norbert Galonska. 2016 hat der TuS im Paragraph 12 der Satzung festgelegt, dass der Verein personenbezogene Daten nur für die Aufgaben und Zwecke des Vereins speichert. Diese Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung wird von jedem Mitglied mit der Mitgliedschaft genehmigt. "Eine anderweitige Verwendung der Daten, wie beispielsweise der Verkauf, ist natürlich per Satzung ausgeschlossen - das hätte ja auch nichts mehr mit dem Zweck des Vereins zu tun", sagt Galonska. Er hat sich die Ausarbeitung des baden-württembergischen Landesbeauftragten für Datenschutz besorgt, die sich speziell mit der DSGVO aus Vereinssicht beschäftigt. So wolle der TuS eine vereinseigene Datenschutzordnung erstellen (Galonska: "Das muss jeder Verein"), in der zum Beispiel niedergelegt wird, wie lange welche Daten gespeichert bleiben oder welcher Funktionsträger des Vereins einen Zugang zu welchen Daten erhält. Übungsleiter müssen beispielsweise Zugriff auf die Teilnehmerdaten ihrer Gruppen haben.