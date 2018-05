Wermelskirchen: Hausärztliche Versorgung bleibt ein Problem

Wermelskirchen Um die hausärztliche Versorgung in Wermelskirchen ist es schlecht bestellt. Fünf Stellen sind laut Henning Rehse (WNKUWG) aktuell nicht besetzt. Diese Zahl nannte er jetzt im Hauptausschuss. Seinen Antrag, dass die Verwaltung Handlungsoptionen erarbeitet, um aufzuzeigen, wie mittelfristig die hausärztliche Versorgung sichergestellt wird, zog er nach einer Diskussion zurück. Denn: Die Stadtverwaltung lehnte den Antrag aus formalen Gründen ab.

Stefan Janosi (Grüne) meinte, eine Praxis mit 1000 Patienten sei nicht attraktiv genug. Hier sollten Zahlen eingefordert werden, ob es eine Unterversorgung gebe. 1600 Patienten pro Hausarzt sollten es schon sein. Jochen Bilstein (SPD) meinte, wenn die Kassenärztliche Vereinigung nicht tätig werde, müsse, wie jetzt bei einer chirurgischen Praxis geschehen, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) für die hausärztliche Versorgung eingerichtet werden. Christian Klicki (CDU) mahnte: "Wir müssen die Sorgen ernst nehmen. Auf jeden Fall sollte in einem Brief an die Landesregierung auf die Probleme aufmerksam gemacht werden."