Starkregen-Katastrophe in Hückeswagen : Hückeswagen steht unter Wasser, Einsatzkräfte kämpfen an vielen Stellen

Ab Mittwochnachmittag verlief das Bachbett der Wupper auch über den Wupperauen, ab dem Abend dann hatte der Fluss auch die Alte Ladestraße überflutet. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der Starkregen am Mittwochvormittag war schon heftig, aber dann doch vergleichsweise milde gegen das, was ab dem Nachmittag über die Schloss-Stadt hereinbrach. Am Abend mussten sogar die Anwohner unter anderem von Hartkopsbever und der Peterstraße evakuiert werden, weil der Damm des Beverteichs zu brechen drohte.

Die gute Nachricht: „Es sind keine Menschen zu Schaden gekommen“, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian am Donnerstagmorgen. Dennoch spricht er von einer „großen Katastrophe“. Und belegt das dann auch: Die Firma Klingelnberg steht in weiten Teilen unter Wasser“, sagt Persian. Gleiches gelte auch für GKN Sinter Metalls und weitere Firmen in dem Bereich sowie für das Fitness-Studio Injoy. „Das geht schon an die Substanz“, betont der Bürgermeister.

Am Abend musste sogar viele Menschen aus den Bereichen Hartkopsbever, Peterstraße, Am Schwarzen Weg und den Häusern im Bereich des Mühlenwegs evakuiert werden, nachdem das Wasser immer weiter angestiegen war. Das Problem war vor allem, dass die Bever-Talsperre letztlich übergelaufen war – der Wupperverband konnte das nicht mehr verhindert. Zunächst war das Wasser über den Grundablass abgelassen worden, später dann floss es über den Überlauf – und damit dann in riesigen Mengen in den Beverteich. „Wir haben aber die Sorge, dass dessen Damm die Wassermassen nicht aushält“, berichtet Persian. Sollte der Damm brechen, muss mit einer kleinen Flutwelle gerechnet werden. Aktuell sind Mitarbeiter des Wupperverbands, der Stadt und der unteren Wasserbehörde beim Kreis dabei, mittels Drohnenaufnahmen den Beverteich zu kontrollieren, weil es keinen Zugang zu ihm gibt. Die Bevertalstraße ist gesperrt – nicht zuletzt, weil sie auch überflutet ist. Gleiches gilt auch für die Alte Ladestraße.

Warnung über die Katastrophen-App Nina. Es sollte nicht die einzige am Abend des 14. Juli bleiben. . . Foto: Heike Karsten

Die Anwohner der betroffenen Gebiete wurden, sofern sie nicht bei Nachbarn oder Freunden unterkamen, in der Mehrzweckhalle untergebracht und werden dort vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Köln betreut. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind seit Mittwoch ununterbrochen im Einsatz, um etwa vollgelaufene Keller leer zu pumpen.