Gut Gemacht : Beim Bilderbuchpreis treten Zebra, Ente und Dinosaurier gegeneinander an

Christiane Weber liest aus dem Buch "Ein Zebra als Ehrengast" vor. Das Buch ist eines von dreien, die es in die Auswahl für den Preis geschafft haben. Foto: chal

Wermelskirchen Ein Zebra wird vom Löwen zum Essen eingeladen, eine Ente hat Angst vorm Wasser, und ein Dino hat Kopf- und Fußschmerzen. Die Kinderbücher, die es in die engere Auswahl für den Bilderbuchpreis geschafft haben, erzählen fantasievolle Geschichten. Christiane Weber, Erzieherin in der Kita Dhünn, liest die Geschichte vom Zebra vor, insgesamt drei Mal, für drei verschiedene Gruppen. Die Kinder, die zuhören, sind aus 13 verschiedenen Kindergärten in und rund um Wermelskirchen hergekommen. Sie bestimmen in der Stadtbücherei das Siegerbuch für den Bilderbuchpreis, den die Buchhandlung Marabu in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei seit 2008 organisiert. Die Vorauswahl der Kinderbücher erfolgt schon im Herbst durch die Mitarbeiter der Buchhandlung und der Stadtbücherei. Von Oktober bis Mai machen die Bücher dann in den Kindergärten die Runde. Zusätzlich können die Kinder passend zu ihren Lieblingsgeschichten basteln, die Ergebnisse stellt die Buchhandlung Marabu in ihrem Schaufenster aus. Dort geht es von Station zu Station, die drei beliebtesten Bücher wurden alle noch einmal in kleinen Gruppen von Mitarbeitern und Erzieherinnen vorgelesen.

Am Ende bekommt jedes der etwa 120 Kinder einen Klebepunkt, den es auf das Plakat seines Lieblingsbuches kleben darf. Daniela Wurth von der Buchhandlung Marabu und Kathrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei, rufen die Kindergärten der Reihe nach auf, die Kinder verteilen eifrig ihre Punkte. Nach der Auszählung steht fest: "Folge niemals einem Dinosaurier" hat mit 52 Stimmen gewonnen, knapp vor "Schnabbeldiplapp - Ein wasserscheues Bilderbuch" mit mehr als 40 Stimmen und "Ein Zebra als Ehrengast" mit 24 Stimmen.

Im Siegerbuch verfolgen die Kinder Sophie und Philipp geheimnisvolle Spuren im Garten. Aus den Spuren und ihren Versuchen, dem geheimnisvollen Eindringling auf die Schliche zu kommen, folgern sie, dass es sich um einen hungrigen Dinosaurier handeln muss, der schwimmen und tanzen kann, Kopfschmerzen hat und einen verletzten Fuß. Und Flügel.

(chal)