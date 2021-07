Nach der Starkregen-Katastrophe in Hückeswagen : Feuerwehr und THW entsorgen angeschwemmtes Treibgut

Hückeswagen In der Ölsperre unterhalb des Damms der Wupper-Vorsperre hatte sich bis Sonntagnachmittag auch jede Menge Treibgut gesammelt, wie Bäume oder Kinderspielzeug. Das wurde bis spät am Abend mit Hilfe eines Baggers geborgen.

So war die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zusammen mit den THW-Ortsverbänden aus Olpe und Wetter/Ruhr am Wehr der Wupper-Vorsperre im Einsatz. „Am Vormittag waren Landrat Jochen Hagt und der Aufsichtsratsvorsitzende des Wupperverbands mit einem Einsatzboot des THW Wetter/Ruhr auf der Sperre und am Wehr, um die dortigen Schäden durch Öl und Treibgut zu begutachten“, berichtet Stadtbrandinspektor Karsten Binder. Das Boot sei in Kräwinklerbrücke zu Wasser gelassen worden und dann in Richtung Staumauer der Vorsperre in Hückeswagen gefahren.