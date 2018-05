Wermelskirchen : Wenn der Weg wirklich das Ziel ist

Wermelskirchen Harald Heidbüchel ist 816 Kilometer auf dem Jakobsweg gewandert. Sie veränderten sein Leben. Seit einigen Tagen ist der Wermelskirchener erneut auf dem Weg.

Am Ende, nach 28 Tagen, stand Harald Heidbüchel auf einem Hügel und sah die Kathedrale in Santiago de Compostela. 816 Kilometer lagen zwischen ihm und dem Startpunkt seiner langen Wanderung. "Diesen Moment kannst du nicht beschreiben, wenn du das Ziel erreichst", sagt er. Viele würden weinen. Wildfremde lägen sich in den Armen. Auch für Harald Heidbüchel war es ein emotionaler Moment. "Aber im Grunde war der Weg das Ziel", sagt er. Und meint es auch. Jeder Kilometer auf dem Jakobsweg habe ihn ein Stück näher zu sich selbst gebracht. "Viel Lachen und viele Tränen", sagt er, "beides gehörte dazu." Und umso länger er unterwegs war, umso mehr Kilometer er hinter sich brachte, Naturspektakel erlebte, Menschen begegnete und seinen Lebensweg Revue passieren ließ, desto tiefer erlebte er seine Pilgerreise.

14 Jahre zuvor war die Mutter seiner Kinder gestorben. "Ich weiß noch, dass ich damals dachte: Wie soll ich das schaffen? Was soll aus den Kindern werden?" Viele hätten mit angepackt, hätten getröstet und geholfen. 2015 stand Harald Heidbüchel dann erneut vor den Scherben seines Lebens. Burnout. "Ich wusste, es ist Zeit, meine Lebenseinstellung zu ändern", sagt er heute. Zwei Jahre arbeitete er an dieser Neuordnung. Und zum Schluss machte er sich auf den Weg von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela. "Das war so eine Sehnsucht in mir", sagt er, "ich wollte einfach diesen Weg gehen." Und er stellte fest: Wer den Jakobsweg antritt, der erlebt drei Dimensionen - eine physische, eine emotionale und eine spirituelle.

Zumindest auf die körperliche Herausforderung konnte er sich einstellen: "Ich war immer ein Fußmensch", sagt der 62-Jährige. Vor seiner Reise verlängerte er seine Spaziergänge, kaufte Schuhe, Rucksack, Gepäck und Funktionskleidung. Elf Kilogramm Gepäck nahm er schließlich mit und machte sich auf den Weg.



28 Etappen lagen vor ihm. Er übernachtete in den klassischen Herbergen, machte sich morgens um 7 Uhr mit hunderten anderer Pilger auf den Weg und fand seinen eigenen Tritt. "Mal gehst du alleine und mal in Gruppen, die sich finden", sagt er, " je nachdem, was du an dem jeweiligen Tag brauchst." Er habe viel gesprochen und viel zugehört. Er habe geschwiegen, gelacht und geweint. "Und es muss ein bisschen wehtun", sagt er heute.

Aber wenn er abends in die Herberge einkehrte, mit den Weggefährten kochte, lachte und ins Gespräch kam, dann freute er sich über die besondere Gemeinschaft am Wegesrand. Am nächsten Morgen stand die nächste Etappe vor der Tür. Ans Aufgeben habe er nie gedacht. Es ging weiter. Unterschiedliche Regionen, endlose Wege, Felder, Weinanbaugebiete, der Ruf des Kuckucks und Störche begleiteten ihn. "Und dann waren da in Gedanken auch all die Menschen, die uns in den Jahren geholfen hatten", sagt er, "im Grunde war es eine Dankeschön-Reise." Jeder einzelne sei dabei gewesen, als er die Berge überquert und das Ziel erreicht habe. Und dann wirft Harald Heidbüchel einen kurzen Blick Richtung Himmel: "Und ihm gilt auch ein Dankeschön."

Religion und Glaube waren ihm auch vor seinem Pilgerweg nicht fremd. Aber in den vielen Kapellen am Wegesrand, in Pilgermessen und unzähligen Gesprächen begegnete er seinem eigenen Glauben noch mal neu. Am Ende des Weges war Harald Heidbüchel ein anderer. "Ich hatte Ballast abgeworfen", sagt er, "und ich war wieder ich selbst geworden."

Und deshalb hat er sich erneut auf dem Weg gemacht. Er wolle wieder in sein Seelenleben eintauchen. In diesem Monat macht er sich auf den Weg - dieses Mal startet er in Porto. "In vielem bin ich wohl gelassener als beim ersten Mal", sagt er. Und im Herbst plant er die nächste Reise Richtung Santiago de Compostela. Dann mit seinem Sohn.

