Agentur für Arbeit : 5000 Anträge auf Kurzarbeitergeld

„Wenn Betriebe Kurzarbeit planen, müssen sie das bei der Agentur für Arbeit zunächst anzeigen. Ohne Anzeige ist später keine Zahlung möglich“. erklärt Wallau. Wenn tatsächlich kurz gearbeitet werde, könne der Betrieb innerhalb von drei Monaten die erforderliche Abrechnungsliste einreichen. „Erst danach hat die Arbeitsagentur endgültige Daten dazu, wie viele Personen tatsächlich kurz gearbeitet haben, in welcher Branche und wie groß der Arbeitsausfall war.“ Der einzige erste Anhaltspunkt seien die Anzeigen, die in den Agenturen eingehen. Aber auch hier gibt es Unwägbarkeiten: „Aktuell greifen sehr viele, auch kleinere Betriebe, auf Kurzarbeit zurück. Die Arbeitsbelastung in den Agenturen für Arbeit ist daher momentan extrem hoch. Dadurch sind – trotzdem wir hier alle möglichen Kräfte bündeln - ein Teil der Anzeigen noch nicht im System erfasst“, berichtet Wallau.