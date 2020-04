Bergische Energie- und Wasser GmbH : Fachfirma kontrolliert alle Hydranten und Schieber

Bei der Wartung werden auch die Hydranten in Wermelskirchen und Hückeswagen gespült. Foto: BEW

Wermelskirchen BEW überprüft die nächsten Vier Wochen das Wasser- und Gasleitungsnetz.

Die BEW hat damit begonnen, die Hydranten im Wasserleitungsnetz und Schieber im Gasleitungsnetz der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) zu übeprüfen. Die Maßnahmen werden jährlich durchgeführt, so dass in einem rollierenden Verfahren alle acht Jahre 7700 Absperrorgane den Sicherheitscheck durchlaufen. Die Arbeiten, die die Firma Hawle Service im Auftrag der BEW durchführt, dauern in Wermelskirchen voraussichtlich vier Wochen.