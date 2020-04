Arbeitsmarkt : 4200 Anzeigen auf Kurzarbeit

Die Agentur für Arbeit verzeichnet derzeit ein hohe Anzahl an Anträgen und Beratungsanfragen. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Arbeitsagentur Wesel hat Personal aufgestockt, um allen Anfragen Herr zu werden.

Die wirtschaftlichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie stellen die Unternehmen im Kreis Kleve vor eine sehr schwierige Situation. „Zahlreiche Betriebe jeder Größe versuchen, ihre Beschäftigten mit Kurzarbeit zu halten. Dazu haben wir allein in den letzten zwei Wochen mehr als 2200 Beratungsanfragen erhalten. Bis vergangenen Freitag sind rund 4200 Anzeigen auf Kurzarbeit von Unternehmen aus den Kreisen Wesel und Kleve eingegangen“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Allerdings sei das noch keine endgültige Zahl, sondern ein grobes Indiz.

„Wir haben das Personal aufgestockt damit Anträge möglichst zügig abgearbeitet werden“, sagt Ossyra. Das gelte auch für Menschen, die sich derzeit arbeitsuchend oder arbeitslos melden müssen. Im März haben sich bereits doppelt so viele Menschen wie im Februar arbeitsuchend gemeldet. Für diese Beratungen hat die Agentur eine extra Hotline unter 0281 9620141 eingerichtet. „Für die Hotlines oder in der Bearbeitung von Meldungen über unsere eServices oder per E-Mail haben wir den Arbeitszeitrahmen von 6 bis 20 Uhr bzw. im Homeoffice bis 22 Uhr erweitert“, erläutert Ossyra.