Arbeitsmarkt : Alles ist auf Kurzarbeit ausgerichtet

Solingen Im März stieg die Zahl der Arbeitslosen um 139 auf 6258 Personen. Erwerbslosenquote liegt jetzt bei 7,2 Prozent.

In Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 arbeiteten allein in Solingen rund 4500 Beschäftigte in über 380 Unternehmen kürzer als betriebsüblich – mit entsprechenden Lohneinschnitten für die Beschäftigten. Gemessen an der Zahl der Betriebe, die im März Kurzarbeit angezeigt haben, dürfte die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer deutlich höher liegen als vor zehn Jahren. „Die genauen Daten liegen aber erst mit mehreren Monaten Verzögerung vor“, teilte die Agentur für Arbeit mit.