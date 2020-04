Wermelskirchen blüht auf : 30 Blumenampeln für die Innenstadt

Wermelskirchen Ab Mitte Mai werden die Kästen in drei Straßen an Laternenmasten aufgehängt.

Im Sommer 2018 hatte die Bergische Morgenpost dieses Thema zum ersten Mal angestoßen, Dankmar Stolz als Vorsitzender war Feuer und Flamme für das Projekt. Die Arbeit war immens, zumal Behörden es ihm nicht leicht machten. Denn so einfach Blumenampeln an Laternenmasten zu hängen, geht in Wermelskirchen nicht. Die BEW musste ihr Einverständnis erklären, denn die Standsicherheit musste garantiert werden. 2019 dann zum Stadtfest die erste „Annäherung“, das Thema den Bürger näher zu bringen: WiW hängte einen Blumenkasten gegenüber der Geschäftsstelle auf. Leider versteckten Stände das Objekt. Jetzt sind die Verträge zwischen den Sponsoren, die mit 295 Euro für eine Saison die Stadt zur Steigerung der Attraktivität aufhübschen wollen, raus. Stefanie Hofer, im Stadtmarketingverein zuständig für diese Aktion: „Größtenteils haben wir die Verträge schon zurück.“ Die Rechnungen kommen dann in der nächsten oder übernächsten Woche. Mit einem niederländischen Fachbetrieb wurde ebenfalls ein Vertrag unterschrieben. Er beliefert WiW und betreut während eines halben Jahres wöchentlich die Blumenkästen in der Stadt Wermelskirchen. „Die Blumenkästen werden etwa Mitte Mai aufgehängt“, berichtet Stefanie Hofer. „Wir hoffen, dass uns die Corona-Krise da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber unser Vertragspartner ist da sehr zuversichtlich.“ Eigentlich sollen die 30 Blumenkästen auch das Stadtfest aufwerten. Im Moment aber ist noch offen, ob es stattfindet. Die Entscheidung trifft die Stadt nach Ostern. Dann geht es darum, ob die Frühjahrskirmes und der verkaufsoffene Sonntag veranstaltet werden. Und damit auch das Stadtfest.