Arbeitsmarkt in Remscheid : Flut von Anträgen auf Kurzarbeit

Remscheid Genaue Zahlen über Kurzarbeit und die Arbeitslosenquote kann die Agentur für Arbeit momentan nicht liefern. Personal wird nun umgeschult. Der Arbeitgeberverband hofft auf eine Überwindung der Krise ohne Stellenabbau.

Die Mitarbeiter der Agentur konzentrieren sich auf zwei Bereiche: Kurzarbeitergeld und Leistungsempfänger. Benötigt werde das Fünffache an Arbeitskräften, um die Flut der Anträge zu bearbeiten. Das geschieht in der Zentrale in Wuppertal. Die Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. Laut Klebe werden die Kapazitäten ständig durch Qualifizierung von Mitarbeitern verstärkt. Die zweite Ausbildungsrunde starte in den nächsten Tagen. „Wir haben schon seit Jahren keine Papierakten mehr und bearbeiten alles digital“, sagt Klebe. Das erweise sich in diesen Zeiten als großer Vorteil. Einen großen Teil der Arbeit nehme die telefonische Entgegennahme der Arbeitsuchend- und Arbeitslosmeldungen ein. Klebe geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen stark steigen wird. Die Agentur empfiehlt, offene Fragen zunächst online zu klären und in einem zweiten Schritt auf die Servicerufnummern zurückzugreifen. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wurden eigenständige Internetangebote und Rufnummern auf der Homepage eingerichtet.