Hegering in Wermelskirchen : Jäger Drekopf kündigt Rückzug an

Wermelskirchens Hegeringleiter Norbert Drekopf ist auch stellvertretender Vorsitzender der rheinisch-bergischen Kreisjägerschaft. Beide Ämter will er nun aufgeben. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Bis ein neuer Termin angesetzt ist, arbeitet der Hegering-Vorsitzende weiter. Der 71-Jährige will sich in die „zweite Reihe“ zurückziehen und wird in Zukunft weiter die Jäger-Aktivitäten unterstützen. Ein Kandidat, der die Bereitschaft zur Nachfolge erklärt hat, ist gefunden.

Norbert Drekopf tritt als Leiter des Wermelskirchener Hegerings ab. Allerdings: Ein wenig länger als eigentlich geplant, wird er schon noch im Amt bleiben. Der Grund: Angesichts der Corona-Pandemie ist die für den 23. April geplante Jahreshauptversammlung der Jäger abgesagt worden – ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Bei unserer diesjährigen Versammlung stehen turnusgemäß die Wahlen zum Vorstand an. Bis dahin werden wir die Arbeit natürlich fortführen“, sagt Norbert Drekopf im Gespräch mit unserer Redaktion. Er werde dann von seinem Amt als Vorsitzender zurücktreten – einen möglichen Nachfolger, der zur Kandidatur bereit sei, habe er gefunden.

„Ich trete in die zweite Reihe zurück, werde beratend zur Verfügung stehen und mein Revier für Aktionen wie beispielsweise die Ansitz-Woche mit interessierten Bürgern weiterhin zur Verfügung stellen – aber ohne ein Amtsträger zu sein“, sagt der 71-Jährige, der auf die Satzung der Jägerschaft verweist: Demnach solle nach Möglichkeit niemand über 70 Jahre ein Hegering-Amt inne haben.

Norbert Drekopf, dessen Revier sich zwischen Dhünn und der Dhünn-Talsperre erstreckt, ist seit acht Jahren Vorsitzender des Wermelskirchener Hegerings. Sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der rheinisch-bergischen Kreisjägerschaft, das er sieben Jahre inne hat, will er ebenso in diesem Jahr niederlegen – auch dafür stünde ein Kandidat als Nachfolger bereit.

Mit einem Lachen sagt Drekopf: „Wenn sich Leute finden, die zur Nachfolge bereit sind, muss man sofort aufhören.“ Ebenso will sich Drekopf zum Jahresende auch aus dem Naturschutz-Beirat des Rheinisch-Bergischen Kreises zurückziehen.

