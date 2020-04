Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Vorerst kein Brunnen-Plätschern im Dorf

Dabringhausen Wegen der Corona-Pandemie stellt der VVV Dabringhausen seine im Frühling gewohnten Aktivitäten zurück, um die ehrenamtlich Aktiven nicht zu gefährden.

„Der VVV Dabringhausen nimmt das von der Landesregierung ausgesprochene Kontaktverbot sehr ernst. Da unser Vorstand zum großen Teil zur sogenannten Risikogruppe gehört, wollen wir uns nicht der Gefahr einer Ansteckung aussetzen. Also werden wir vorerst keine Maßnahmen im Dorf durchführen, wo mehrere Personen helfen müssen“, erläutert Röntgen. Üblicherweise werden die Brunnen-Anlagen mit der dazugehörigen Technik wie Pumpen und Elektrik einschließlich der Außen-Anlagen in jedem Frühjahr vor der Inbetriebnahme aufwendig gereinigt und auf den neuesten Stand gebracht. Diese Arbeiten würden meist von den Vorstandsmitgliedern in gemeinsamen Arbeitseinsätzen durchgeführt.

Außerdem berichtet Röntgen, dass er einen der beiden im Herbst 2019 aufgestellten Müllbehälter am Eingang des Dorfparks abgebaut hat: „An diesem etwa 400 Euro teuren Behälter ist eine Latte abgebrochen, wodurch der gesamte Eimer nicht mehr standfest war. Er wird bei Gelegenheit repariert und dann wieder aufgestellt“, kündigt Röntgen an. Der VVV Dabringhausen hatte vor gut einem halben Jahr die Anschaffung und Aufstellung der beiden Mülleimer übernommen. Abschließend teilt der VVV-Geschäftsführer noch mit: „Wir bitten unsere Mitglieder und alle Bürger um Verständnis, dass auch der Verkehrs- und Verschönerungsverein in Zeiten der Corona-Pandemie besorgt ist und möglichst nichts unternimmt, was die Gesundheit aller beeinträchtigen kann.“